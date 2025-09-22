Foi realizada em Andradas a Segunda Cruzada de Curas e Milagres, evento religioso que reuniu fiéis, pastores e grupos de louvor da cidade e da região.
