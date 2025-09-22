Casa Notícias Professor Nagai realiza Workshop de Alfaterapia em Andradas
Andradas sedia WorkShop de Alfaterapia que auxilia as pessoas que passam por conflitos emocionais e psicológicos como ansiedade , fobia , depressão entre outras. O evento contou com a presença de um terapeuta muito conhecido , o professor Nagai

