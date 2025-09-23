Brasil celebra o Dia da Banana, uma das frutas mais populares e consumidas no país.

Nesta segunda-feira (22), o Brasil celebra o Dia da Banana, uma data que homenageia uma das frutas mais populares e consumidas no país. Rica em nutrientes e versátil na culinária, a banana também tem papel de destaque na economia nacional, sendo uma das principais culturas agrícolas do país.