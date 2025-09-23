Câmara Municipal de Andradas sediou a cerimônia de entrega do Projeto Minha Casa Minha Vida Rural.

Câmara Municipal de Andradas sediou a cerimônia de entrega do Projeto Minha Casa Minha Vida Rural.

Na última quinta-feira (18), a Câmara Municipal de Andradas sediou a cerimônia de entrega dos diplomas do Projeto Minha Casa Minha Vida Rural.