Ruas da vila Mosconi ganham nova sinalização de trânsito

Postado em 19 horas atrás
A partir do dia cinco de outubro, os motoristas que desrespeitarem a nova sinalização do trânsito da vila Mosconi podem ser advertidos. O setor responsável já realizou a mudança, colocou placas de orientação e fez a nova pintura.

