Casa Notícias Campanha Setembro Amarelo é tema de um culto especial realizado na Igreja Pentecostal de Cristo
Notícias

Campanha Setembro Amarelo é tema de um culto especial realizado na Igreja Pentecostal de Cristo

Postado em 19 horas atrás
16 segunda leitura

Além da celebração da palavra o evento contou com testemunhos de pessoas que contaram com a ajuda de Deus para seguir em frente.

Veja também

Inscrições do Programa Habitacional Nossa Casa já estão abertas em Andradas

O atendimento acontece no auditório da prefeitura até domingo, mas a orientação é para que…