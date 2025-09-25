Casa Notícias Inscrições do Programa Habitacional Nossa Casa já estão abertas em Andradas
Inscrições do Programa Habitacional Nossa Casa já estão abertas em Andradas

Postado em 19 horas atrás
O atendimento acontece no auditório da prefeitura até domingo, mas a orientação é para que as pessoas não deixem para a última hora.

