Polícia Civil alerta sobre o aumento do numero de vitimas do golpe do falso advogado

Postado em 19 horas atrás
Polícia Civil alerta sobre o aumento do numero de vitimas do golpe do falso advogado. Pelo menos 500 pessoas caíram desde o inicio do ano em Minas, porém esse número pode ser maior já que muitos deixam de fazer o boletim de ocorrências.

