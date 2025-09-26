Casa Notícias Cartório Eleitoral vai realizar no dia 04 de outubro o plantão para o cadastramento biométrico
Cartório Eleitoral vai realizar no dia 04 de outubro o plantão para o cadastramento biométrico

No dia 04 de outubro o Cartório Eleitoral de Andradas realizará o plantão especial para o cadastramento biométrico, como parte da mobilização do Tribunal Regional Eleitoral de Minas. O objetivo é aumentar o número de eleitores com o cadastro biométrico, o horário de atendimento será das nove às dezessete horas

