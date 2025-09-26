Estudantes se preparam para o sistema de avaliação da educação básica que acontece em outubro

Escola Edmundo Vieira se prepara para a realização das provas ocorrerá entre 20 e 31 de outubro de 2025. Essa avaliação nacional envolve alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, e visa analisar a qualidade da educação no Brasil. Os membros do projeto Minha Escola na TV acompanharam como esta a rotina da instituição para os preparativos desse exame