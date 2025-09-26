Tecnologia e inovação facilitam o acesso a veículos de duas rodas modernos e econômicos

Tecnologia e inovação facilitam o acesso a veículos de duas rodas modernos e econômicos

Tecnologia e inovação facilitam o acesso a veículos de duas rodas modernos e econômicos. Em andradas o Fabinho Motos inovou através do modelo da Mottu, que não tem burocracia e atende as necessidades dos clientes.