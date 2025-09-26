Casa Notícias Tecnologia e inovação facilitam o acesso a veículos de duas rodas modernos e econômicos
Notícias

Tecnologia e inovação facilitam o acesso a veículos de duas rodas modernos e econômicos

Postado em 12 horas atrás
26 segunda leitura

Tecnologia e inovação facilitam o acesso a veículos de duas rodas modernos e econômicos. Em andradas o Fabinho Motos inovou através do modelo da Mottu, que não tem burocracia e atende as necessidades dos clientes.

Veja também

Estudantes se preparam para o sistema de avaliação da educação básica que acontece em outubro

Escola Edmundo Vieira se prepara para a realização das provas ocorrerá entre 20 e 31 de ou…