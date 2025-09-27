Casa Notícias Amigos falam da perda do juiz Dr. Tarcísio Marques
Postado em 4 horas atrás
No dia 18 de Setembro foi a despedida do juiz Dr. Tarcísio Marques que permaneceu no Fórum de Andradas entre os anos de 2006 a 2022. Os amigos que trabalharam ao lado dele lamentaram essa perda. Um deles é o juiz Eduardo Soares de Araújo, que falou sobre assunto para a equipe de jornalismo da ANTV.

