Amigos falam da perda do juiz Dr. Tarcísio Marques

No dia 18 de Setembro foi a despedida do juiz Dr. Tarcísio Marques que permaneceu no Fórum de Andradas entre os anos de 2006 a 2022. Os amigos que trabalharam ao lado dele lamentaram essa perda. Um deles é o juiz Eduardo Soares de Araújo, que falou sobre assunto para a equipe de jornalismo da ANTV.