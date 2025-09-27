Câmara de Andradas, realizou nesta semana a entrega dos livros “Constituição em Miúdos”

A Câmara de Andradas, por meio da Escola do Legislativo, realizou nesta semana a entrega dos livros “Constituição em Miúdos” para escolas do município. Cada instituição contemplada recebeu seis exemplares da obra, que apresenta a Constituição Federal em uma linguagem adaptada e acessível para crianças e adolescentes, incentivando o aprendizado sobre cidadania e democracia desde cedo.

A entrega foi feita pelo diretor da Escola do Legislativo de Andradas, João Carlos de Souza, e pelo chefe de gabinete da Câmara Municipal, Vinicius Teixeira, representando o compromisso do Legislativo com a formação cidadã dos jovens.

São parceiras da iniciativa as seguintes instituições de ensino:

• Colégio Junqueira

• Colégio Ultra

• Escola Estadual Adolfo Firmino de Souza Marques

• Escola Estadual Coronel João Mosconi

• Escola Estadual Daniel Ribeiro Moggi

• Escola Estadual Professor Edmundo Vieira

• Instituto de Educação Alfa

• Escola Adventista de Andradas

Além da entrega dos livros, a ação está integrada à Gincana do Saber, que chega à sua 9ª edição em Andradas. O projeto é promovido pela Escola do Legislativo e envolve estudantes do Ensino Fundamental II, estimulando o raciocínio rápido, a convivência em equipe e o conhecimento sobre temas importantes da sociedade.

A competição já se consolidou no calendário educacional da cidade, despertando o interesse dos jovens pela política e pela importância do Legislativo.

Para saber mais sobre o projeto e acompanhar as próximas etapas da Gincana do Saber, acesse e siga as redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Andradas.

Informações: ASCOM – Câmara Municipal