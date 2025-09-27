Casa Notícias Escola Daniel Ribeiro Moggi realizou a cerimônia de formatura dos alunos que participaram do PROERD
Escola Daniel Ribeiro Moggi realizou a cerimônia de formatura dos alunos que participaram do PROERD

Um momento de celebração. A Escola Daniel Ribeiro Moggi realizou a cerimônia de formatura dos alunos que participaram do PROERD ( Programa Educacional de Resistência as drogas e a violência) desenvolvido pela Policia Militar. O trabalho contribui para a formação de atitudes conscientes e responsáveis preparando os estudantes para desafios futuros. Os registros desse momento especial foram feitos pela galerinha do Projeto Minha Escola na TV, iniciativa da TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa.

