Casa Notícias Nos dias 29 e 30 de Setembro acontece o 1º Encontro Municipal de Turismo “Descobrindo Andradas”
Notícias

Nos dias 29 e 30 de Setembro acontece o 1º Encontro Municipal de Turismo “Descobrindo Andradas”

Postado em 4 horas atrás
32 segunda leitura

Nos dias 29 e 30 de Setembro será realizado em Andradas o 1º Encontro Municipal de Turismo “Descobrindo Andradas” no Teatro Municipal Giuseppe Stivanin. O evento tem como objetivo reunir profissionais do trade turístico e representantes da governança local para discussão e fortalecimento do setor na região.

Veja também

Escola Daniel Ribeiro Moggi realizou a cerimônia de formatura dos alunos que participaram do PROERD

Um momento de celebração. A Escola Daniel Ribeiro Moggi realizou a cerimônia de formatura …