Casa Notícias Projeto Cine Ocupa acontece em Andradas neste sábado 27 de setembro
Notícias

Projeto Cine Ocupa acontece em Andradas neste sábado 27 de setembro

Postado em 4 horas atrás
18 segunda leitura

Sábado vai ser dia de cinema na Vila Samambaia em Andradas através do projeto Cine Ocupa. Em cartaz a animação “Chef jack: o cozinheiro aventureiro”.

Veja também

Escola Daniel Ribeiro Moggi realizou a cerimônia de formatura dos alunos que participaram do PROERD

Um momento de celebração. A Escola Daniel Ribeiro Moggi realizou a cerimônia de formatura …