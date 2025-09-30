Casa Notícias Briga entre detentos mobiliza intervenção no Presídio de Andradas.
Notícias

Briga entre detentos mobiliza intervenção no Presídio de Andradas.

Postado em 2 dias atrás
12 segunda leitura

Briga entre detentos mobiliza intervenção no Presídio de Andradas. 11 detentos foram encaminhados para santa Casa para atendimento

Veja também

Voluntários garante a diversão para os alunos do Lar da Criança Andradense.

Projeto desenvolvido por voluntários garante a diversão da criançada em um dia especial. E…