Cartório eleitoral realiza o dia da biometria no dia 4 de outubro.
Voluntários garante a diversão para os alunos do Lar da Criança Andradense.Projeto desenvolvido por voluntários garante a diversão da criançada em um dia especial. E…
Escola Dominical da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional celebram movimento Setembro AmareloMovimento Setembro Amarelo foi trabalhado com as crianças integrantes da Escola bíblica do…
TV Atende – Podcast Zarp Conhecimento traz vídeos informativos com foco em uma vida mais equilibradaTV Atende – Zarp Conhecimento que traz vídeos informativos com foco em uma vida mais…
Os estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio podem participar do programa Trilhas de FuturoOs estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio, de escolas públicas e particulares, têm até…
Diagnóstico precoce do câncer de pele é realizado na PoliclínicaAção gratuita de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pele é realizada na manhã de…
TV Atende – Presidente da OAB Andradas fala sobre o golpe do falso advogadoTV Atende – Presidente da OAB Andradas fala sobre o golpe do falso advogado …
