Casa Notícias Diagnóstico precoce do câncer de pele é realizado na Policlínica
Notícias

Diagnóstico precoce do câncer de pele é realizado na Policlínica

Postado em 2 dias atrás
28 segunda leitura

Ação gratuita de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pele é realizada na manhã dessa segunda-feira, dia 29 . A Policlínica Central recebeu um grande número de pacientes que foram verificar pintas e outras lesões existentes pelo corpo.

Veja também

Voluntários garante a diversão para os alunos do Lar da Criança Andradense.

Projeto desenvolvido por voluntários garante a diversão da criançada em um dia especial. E…