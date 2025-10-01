Casa Notícias Escola Dominical da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional celebram movimento Setembro Amarelo
Notícias

Escola Dominical da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional celebram movimento Setembro Amarelo

Postado em 16 horas atrás
35 segunda leitura

Movimento Setembro Amarelo foi trabalhado com as crianças integrantes da Escola bíblica dominical da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional , elas participaram de uma ação especial desenvolvida na manhã do último domingo, dia 28, pelas ruas centrais de Andradas , entregando para a população panfletos com versículos e mensagens bíblicas

Veja também

Voluntários garante a diversão para os alunos do Lar da Criança Andradense.

Projeto desenvolvido por voluntários garante a diversão da criançada em um dia especial. E…