Os estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio podem participar do programa Trilhas de Futuro

Os estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio, de escolas públicas e particulares, têm até esta quarta-feira, 1º de outubro, para se inscrever nos cursos técnicos gratuitos oferecidos no contraturno da grade curricular, em Andradas, por meio do programa Trilhas de Futuro.