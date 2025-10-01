Casa Notícias Voluntários garante a diversão para os alunos do Lar da Criança Andradense.
Voluntários garante a diversão para os alunos do Lar da Criança Andradense.

Postado em 16 horas atrás
20 segunda leitura

Projeto desenvolvido por voluntários garante a diversão da criançada em um dia especial. Em 2025 a entidade escolhida para receber as atividades foi o Lar da Criança Andradense.

