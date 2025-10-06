Casa Notícias Andradas perde um artista da música sertaneja o cantor Galeno Roberto da Silva
Andradas perde um artista da música sertaneja o cantor Galeno Roberto da Silva

Postado em 18 horas atrás
Andradas perde um artista da música sertaneja. O cantor Galeno Roberto da Silva não resistiu ao agravamento dos problemas de saúde e faleceu na tarde dessa quinta-feira , dia 02 de outubro.

