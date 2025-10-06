Motociclista denuncia os riscos do cerol e relata que por pouco não ficou ferido

Apesar das orientações sobre os riscos de uso cortante em linhas de pipa, os órgãos de segurança continuam registrando ocorrências desse tipo em Andradas. A irresponsabilidade com a brincadeira coloca em risco outras pessoas.