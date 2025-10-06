Casa Notícias Motociclista denuncia os riscos do cerol e relata que por pouco não ficou ferido
Motociclista denuncia os riscos do cerol e relata que por pouco não ficou ferido

Postado em 18 horas atrás
25 segunda leitura

Apesar das orientações sobre os riscos de uso cortante em linhas de pipa, os órgãos de segurança continuam registrando ocorrências desse tipo em Andradas. A irresponsabilidade com a brincadeira coloca em risco outras pessoas.

