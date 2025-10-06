Casa Notícias O diácono permanente Fabio Roberto Menegon foi homenageado na Câmara Municipal de Andradas
Notícias

O diácono permanente Fabio Roberto Menegon foi homenageado na Câmara Municipal de Andradas

Postado em 18 horas atrás
17 segunda leitura

O diácono permanente da Igreja Católica Fabio Roberto Menegon foi homenageado durante a décima oitava sessão da Câmara Municipal de Andradas

Veja também

Andradas perde um artista da música sertaneja o cantor Galeno Roberto da Silva

Andradas perde um artista da música sertaneja. O cantor Galeno Roberto da Silva não resist…