Projeto Cine Ocupa leva cinema para Vila Samambaia

Os moradores da Vila Samambaia tiveram uma noite de sábado muito especial, a quadra do bairro se tornou em um cinema ao ar livre, com o projeto Cine Ocupa
-
Andradas perde um artista da música sertaneja o cantor Galeno Roberto da SilvaAndradas perde um artista da música sertaneja. O cantor Galeno Roberto da Silva não resist…
-
O diácono permanente Fabio Roberto Menegon foi homenageado na Câmara Municipal de AndradasO diácono permanente da Igreja Católica Fabio Roberto Menegon foi homenageado durante a dé…
-
Motociclista denuncia os riscos do cerol e relata que por pouco não ficou feridoApesar das orientações sobre os riscos de uso cortante em linhas de pipa, os órgãos de seg…
-
Fórum de Andradas vai abrir edital para contratação de estagiáriosEntre os dias 06/10 e 24/10 acontece o período de inscrições para estagiários no fórum de …
-
Primeiro Festival de Teatro reuniu espetáculos de três grupos que nunca desistiram de atuarPrimeiro Festival de Teatro reuniu espetáculos de três grupos que nunca desistiram de atua…
-
Nesta terça-feira,1 de outubro, foi a despedida de Cinthia Ribeiro Lino, aos 49 anos.Nesta terça-feira,1 de outubro, foi a despedida de Cinthia Ribeiro Lino, aos 49 anos. …
