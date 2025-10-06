Casa Notícias Projeto Cine Ocupa leva cinema para Vila Samambaia
Projeto Cine Ocupa leva cinema para Vila Samambaia

Postado em 18 horas atrás
Os moradores da Vila Samambaia tiveram uma noite de sábado muito especial, a quadra do bairro se tornou em um cinema ao ar livre, com o projeto Cine Ocupa

