Uma fazenda localizada entre Poços de Caldas e Andradas foi alvo de furto no fim de semana.

Uma fazenda localizada entre Poços de Caldas e Andradas foi alvo de furto no fim de semana.

Segundo a Polícia Militar, desconhecidos entraram no galpão que armazenava caminhões, tratores e implementos agrícolas. O sistema de câmeras e alarme foram danificados.

Do local, foram levados dois caminhões, um trator, uma colheitadeira e cerca de 1.200 litros de óleo diesel. Indícios no terreno indicam que parte dos equipamentos pode ter sido carregada em um dos caminhões usados pelos criminosos. Para escapar, eles usaram uma estrada alternativa entre plantações de eucalipto, cortando uma porteira.

A Perícia Técnica esteve no local. A Polícia Militar segue em diligências e patrulhamento na região, em busca de localizar os veículos e prender os responsáveis.