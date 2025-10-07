Aniversário da Loja Maçônica Estrela da Caridade II que completou 61 anos de história em Andradas

A Loja Maçônica Estrela da Caridade número 407 completou 61 anos de história em Andradas. E uma data tão significativa mereceu uma comemoração especial. O grupo realizou um baile dançante na noite de sábado, dia 27 de setembro, no Clube Rio Branco.