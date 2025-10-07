A Loja Maçônica Estrela da Caridade número 407 completou 61 anos de história em Andradas. E uma data tão significativa mereceu uma comemoração especial. O grupo realizou um baile dançante na noite de sábado, dia 27 de setembro, no Clube Rio Branco.
Casa Notícias Aniversário da Loja Maçônica Estrela da Caridade II que completou 61 anos de história em Andradas
-
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais combate incêndio entre os estados de Minas Gerais e São PauloO Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da unidade de Poços de Caldas, atuo…
-
Uma fazenda localizada entre Poços de Caldas e Andradas foi alvo de furto no fim de semana.Segundo a Polícia Militar, desconhecidos entraram no galpão que armazenava caminhões, trat…
-
Radar em Santo Antônio do Jardim começa a funcionar nesta terça-feira (7)A partir desta terça-feira (7), o radar instalado na Rodovia SP-346, em Santo Antônio do J…
-
INMET emite alertas de risco de tempestades e de baixa umidade relativa do ar para AndradasO Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois avisos meteorológicos de perigo p…
-
Florada do café muda a paisagem na área rural de AndradasAssim como as árvores ficam floridas na Primavera, os cafezais também ganham uma nova vers…
-
TV Atende – Médica Mariane Junqueira que fala sobre como é o trabalho do Pronto AtendimentoTV Atende – Médica Mariane Junqueira que fala sobre como é o trabalho do Pronto Aten…
Veja também
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais combate incêndio entre os estados de Minas Gerais e São Paulo
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da unidade de Poços de Caldas, atuo…