Aniversário da Loja Maçônica Estrela da Caridade II que completou 61 anos de história em Andradas
Postado em 21 horas atrás
A Loja Maçônica Estrela da Caridade número 407 completou 61 anos de história em Andradas. E uma data tão significativa mereceu uma comemoração especial. O grupo realizou um baile dançante na noite de sábado, dia 27 de setembro, no Clube Rio Branco.

