Corpo de Bombeiros de Minas Gerais combate incêndio entre os estados de Minas Gerais e São Paulo

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da unidade de Poços de Caldas, atuou por quatro dias no combate a um incêndio florestal de grandes proporções que atingiu áreas na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, nos limites dos municípios de Jacutinga (MG), Espírito Santo do Pinhal (SP) e Itapira (SP).

De acordo com as estimativas, a área total afetada pelo fogo foi de aproximadamente 966 hectares, sendo 1,5 hectare em território mineiro e o restante no estado de São Paulo. A atuação das equipes foi essencial para evitar que os danos ambientais e econômicos fossem ainda maiores.

A operação contou com o apoio dos Corpos de Bombeiros de Minas Gerais e São Paulo, da aeronave Águia da Polícia Militar paulista, das Defesas Civis de Jacutinga e Espírito Santo do Pinhal, além de funcionários de propriedades rurais da região. Foram empregados drones, caminhões-pipa, aeronaves e maquinário agrícola no combate às chamas.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes