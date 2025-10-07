Estudantes desenvolvem trabalhos criativos que envolvem curta metragem, slides e teatro de grandes clássicos

Incentivar a leitura, aproximar o público da obra , estimular a criatividade artística e desenvolver habilidades de comunicação .Depois de assistirem as aulas sobre realismo e naturalismo os alunos dos segundos anos da Escola Dr. Alcides Mosconi foram desafiados pelo professor de português Tiago Modesto, a missão foi apresentar trabalhos das obras e as biografias de autores consagrados.
