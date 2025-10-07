Casa Notícias Florada do café muda a paisagem na área rural de Andradas
Florada do café muda a paisagem na área rural de Andradas

Postado em 21 horas atrás
Assim como as árvores ficam floridas na Primavera, os cafezais também ganham uma nova versão. O diferencial é que aqui não vale apenas a beleza, é o momento que influencia diretamente na produção dos grãos e indica como será a colheita.

