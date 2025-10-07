INMET emite alertas de risco de tempestades e de baixa umidade relativa do ar para Andradas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois avisos meteorológicos de perigo potencial válidos para esta terça-feira (7). Os alertas envolvem risco de tempestades e também de baixa umidade relativa do ar.

O aviso de tempestade está em vigor das 9h26 desta terça-feira até as 10h de quarta-feira . O comunicado prevê chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.