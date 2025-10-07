Radar em Santo Antônio do Jardim começa a funcionar nesta terça-feira (7)

A partir desta terça-feira (7), o radar instalado na Rodovia SP-346, em Santo Antônio do Jardim, passa a operar junto com outros 32 novos equipamentos de fiscalização eletrônica implantados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

Com isso, o total de radares ativos nas rodovias estaduais chega a 335. Segundo o DER, a medida visa reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com equipamentos instalados em pontos estratégicos e devidamente sinalizados.

Os novos radares integram o contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 aparelhos ao longo de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.

Em Santo Antônio do Jardim, o radar está localizado no km 212 da SP-346, com limite de velocidade de 60 km/h.

Imagem : Google Maps