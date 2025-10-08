A ACIRA divulgou o resultado da votação do Melhor Vendedor. Essa iniciativa reconhece quem faz a diferença e valoriza o comércio local.
Equipe URBAN PACE representou Andradas na Etapa Oceania do Circuito Continentes em Muzambinho.No último domingo, a equipe de corrida de rua URBAN PACE representou com orgulho a cidade …
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais combate incêndio entre os estados de Minas Gerais e São PauloO Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da unidade de Poços de Caldas, atuo…
Uma fazenda localizada entre Poços de Caldas e Andradas foi alvo de furto no fim de semana.Segundo a Polícia Militar, desconhecidos entraram no galpão que armazenava caminhões, trat…
Radar em Santo Antônio do Jardim começa a funcionar nesta terça-feira (7)A partir desta terça-feira (7), o radar instalado na Rodovia SP-346, em Santo Antônio do J…
INMET emite alertas de risco de tempestades e de baixa umidade relativa do ar para AndradasO Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois avisos meteorológicos de perigo p…
Florada do café muda a paisagem na área rural de AndradasAssim como as árvores ficam floridas na Primavera, os cafezais também ganham uma nova vers…
