No último domingo, a equipe de corrida de rua URBAN PACE representou com orgulho a cidade de Andradas-MG na Etapa Oceania do Circuito Continentes, realizada em Muzambinho.
Casa Notícias Equipe URBAN PACE representou Andradas na Etapa Oceania do Circuito Continentes em Muzambinho.
-
A ACIRA divulgou o resultado da votação do Melhor Vendedor.A ACIRA divulgou o resultado da votação do Melhor Vendedor. Essa iniciativa reconhece quem…
-
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais combate incêndio entre os estados de Minas Gerais e São PauloO Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da unidade de Poços de Caldas, atuo…
-
Uma fazenda localizada entre Poços de Caldas e Andradas foi alvo de furto no fim de semana.Segundo a Polícia Militar, desconhecidos entraram no galpão que armazenava caminhões, trat…
-
Radar em Santo Antônio do Jardim começa a funcionar nesta terça-feira (7)A partir desta terça-feira (7), o radar instalado na Rodovia SP-346, em Santo Antônio do J…
-
INMET emite alertas de risco de tempestades e de baixa umidade relativa do ar para AndradasO Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois avisos meteorológicos de perigo p…
-
Florada do café muda a paisagem na área rural de AndradasAssim como as árvores ficam floridas na Primavera, os cafezais também ganham uma nova vers…
Veja também
A ACIRA divulgou o resultado da votação do Melhor Vendedor.
A ACIRA divulgou o resultado da votação do Melhor Vendedor. Essa iniciativa reconhece quem…