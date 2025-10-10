Dia das crianças deve movimentar o comércio nesse final de semana em Andradas

O dia das crianças que será comemorado em 12 de outubro deve movimentar o comércio de Andradas e da região, os lojistas estão otimistas para superar as vendas do ano passado.