Notícias

Dia das crianças deve movimentar o comércio nesse final de semana em Andradas

Postado em 6 horas atrás
22 segunda leitura

O dia das crianças que será comemorado em 12 de outubro deve movimentar o comércio de Andradas e da região, os lojistas estão otimistas para superar as vendas do ano passado.

