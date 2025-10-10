UniForte Supermercados prepara ofertas especiais para o final de semana do dia das crianças
Casa Notícias UniForte Supermercados prepara ofertas especiais para o final de semana do dia das crianças
-
Dia das crianças deve movimentar o comércio nesse final de semana em AndradasO dia das crianças que será comemorado em 12 de outubro deve movimentar o comércio de Andr…
-
Preparativos para Final da Campeonato Amador de Futebol 2025Preparativos para Final da Campeonato Amador de Futebol 2025 …
-
Paróquia de São Sebastião realiza novena de Nossa Senhora Aparecida.Paróquia de São Sebastião realiza novena de Nossa Senhora Aparecida. …
-
TV Atende – 7º Concurso Municipal de Qualidade de CafésNo dia 15 de outubro, Andradas realiza o 7º Concurso Municipal de Qualidade de Cafés, uma …
-
É neste sábado, 11 de outubro, a inauguração das quadras de tênis do Jardim Rio Branco.É neste sábado, 11 de outubro, a inauguração das quadras de tênis do Jardim Rio Branco. …
-
A ACIRA divulgou o resultado da votação do Melhor Vendedor.A ACIRA divulgou o resultado da votação do Melhor Vendedor. Essa iniciativa reconhece quem…
Veja também
Dia das crianças deve movimentar o comércio nesse final de semana em Andradas
O dia das crianças que será comemorado em 12 de outubro deve movimentar o comércio de Andr…