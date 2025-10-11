Quem vem de Poços de Caldas para Andradas encontra no meio caminho uma gruta, que oferece natureza, ponto de descanso e local para oração. O espaço foi construído por voluntários e tem uma história bem interessante.
Casa Notícias Gruta de Nossa Senhora as margens da MGC 146 oferece ambiente de descanso para os viajantes
-
Serra Azul Supermercados faz a entrega da campanha “Aniversário Premiado”.Serra Azul Supermercados faz a entrega da campanha “Aniversário Premiado”. …
-
Dia das crianças deve movimentar o comércio nesse final de semana em AndradasO dia das crianças que será comemorado em 12 de outubro deve movimentar o comércio de Andr…
-
Preparativos para Final da Campeonato Amador de Futebol 2025Preparativos para Final da Campeonato Amador de Futebol 2025 …
-
Paróquia de São Sebastião realiza novena de Nossa Senhora Aparecida.Paróquia de São Sebastião realiza novena de Nossa Senhora Aparecida. …
-
UniForte Supermercados prepara ofertas especiais para o final de semana do dia das criançasUniForte Supermercados prepara ofertas especiais para o final de semana do dia das criança…
-
TV Atende – 7º Concurso Municipal de Qualidade de CafésNo dia 15 de outubro, Andradas realiza o 7º Concurso Municipal de Qualidade de Cafés, uma …
Veja também
Serra Azul Supermercados faz a entrega da campanha “Aniversário Premiado”.
Serra Azul Supermercados faz a entrega da campanha “Aniversário Premiado”. …