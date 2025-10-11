Gruta de Nossa Senhora as margens da MGC 146 oferece ambiente de descanso para os viajantes

Quem vem de Poços de Caldas para Andradas encontra no meio caminho uma gruta, que oferece natureza, ponto de descanso e local para oração. O espaço foi construído por voluntários e tem uma história bem interessante.