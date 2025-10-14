A ANTV comemorou neste dia 12 de outubro o aniversário de 27 anos. Uma data especial, que celebra a chegada de uma emissora que faz a diferença na comunicação. E a caminhada até aqui só se tornou possível através de nossos parceiros, entre eles as empresas que acreditam em nosso trabalho e trazem incentivo como apoio cultural. E claro, se aparece na tv o retorno é garantido. Nesta reportagem vamos ver como o trabalho de bem feito de divulgação faz a diferença, atraindo até mesmo fãs mirins.