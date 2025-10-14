Contagem regressiva para o Andradas Beer Festival

Os organizadores e representantes da Festa que vai acontecer no Estádio JK nos dias 20 a 23 de novembro – Andradas Beer Festival realizaram na manhã do último sábado, 11, a colagem dos adesivos do evento nos carros. Os motoristas que passaram pela Rua: Capitão Cirilo puderam ser contemplados também com ingressos.
Cortejo com Caixeiras marca abertura da Segunda Mostra de Arte Híbrida da Cia da HebePela primeira vez, Espírito Santo do Pinhal (SP) recebe o cortejo das Caixeiras das Nascen…
Estado de Minas Gerais marca presença na ProWine São Paulo 2025O estado de Minas Gerais marcou presença na ProWine São Paulo 2025, a maior feira de vinho…
A JRB Icasa é a equipe campeã do Campeonato de Futebol Amador de AndradasDurante os últimos meses em Andradas o esporte amador ganhou destaque com a realização do …
Reunião apresenta projeto do programa Minha Casa-Minha Vida entidades para municípios interessadosComeça no dia 17 de outubro o prazo do envio dos documentos do programa Minha Casa-Minha V…
Inaugurado o centro esportivo de tênis professora Maria Alice Lobo RangelFoi inaugurado na manhã do último sábado, 11 de outubro, o Centro Esportivo de tênis – Pro…
ANTV comemorou neste dia 12 de outubro o aniversário de 27 anos.A ANTV comemorou neste dia 12 de outubro o aniversário de 27 anos. Uma data especial, que …
