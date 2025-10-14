Casa Notícias Contagem regressiva para o Andradas Beer Festival
Contagem regressiva para o Andradas Beer Festival

Postado em 1 dia atrás
Os organizadores e representantes da Festa que vai acontecer no Estádio JK nos dias 20 a 23 de novembro – Andradas Beer Festival realizaram na manhã do último sábado, 11, a colagem dos adesivos do evento nos carros. Os motoristas que passaram pela Rua: Capitão Cirilo puderam ser contemplados também com ingressos.

