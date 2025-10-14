Casa Notícias Dia de Nossa Senhora é marcado por procissão em Andradas
Dia de Nossa Senhora é marcado por procissão em Andradas

Postado em 1 dia atrás
O domingo em Andradas foi marcado por celebrações ao Dia de Nossa Senhora. Mesmo com a chuva no meio caminho, os fiéis concluíram o trajeto e participaram da missa na igreja localizada no bairro da Sóvis. A procissão foi organizada em parceria entre as duas paróquias de Andradas.

