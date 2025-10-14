Casa Notícias Sindicato Rural e FAEMG/SENAR promovem o Programa de Assistência Técnica e gerencial de Fruticultura
Sindicato Rural e FAEMG/SENAR promovem o Programa de Assistência Técnica e gerencial de Fruticultura

Uma oportunidade de qualificação para os produtores de bananas de Andradas . O Sindicato Rural e FAEMG/SENAR estão promovendo o Programa de Assistência Técnica e gerencial de Fruticultura, a apresentação do trabalho foi realizada em uma cerimônia que aconteceu no dia 08 de outubro, no salão de eventos da Prefeitura Municipal.

