Durante os últimos meses em Andradas o esporte amador ganhou destaque com a realização do Campeonato de Futebol Amador, reunindo diversas equipes e campos da cidade, com jogos simultâneos nas manhãs de domingo, proporcionando entretenimento para os atletas e para os apaixonados pelo esporte. A JRB Icasa é a equipe campeã do Campeonato de Futebol Amador de Andradas .