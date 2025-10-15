Casa Notícias A JRB Icasa é a equipe campeã do Campeonato de Futebol Amador de Andradas
A JRB Icasa é a equipe campeã do Campeonato de Futebol Amador de Andradas

Postado em 8 horas atrás
Durante os últimos meses em Andradas o esporte amador ganhou destaque com a realização do Campeonato de Futebol Amador, reunindo diversas equipes e campos da cidade, com jogos simultâneos nas manhãs de domingo, proporcionando entretenimento para os atletas e para os apaixonados pelo esporte. A JRB Icasa é a equipe campeã do Campeonato de Futebol Amador de Andradas .

