Campanha Vinho Legal orienta consumidores e restaurantes a valorizarem produtos com procedência garantida

A segurança e a origem do que vai à mesa — ou à taça — estão no centro da nova fase da campanha Vinho Legal, uma iniciativa de entidades representativas do setor vitivinícola. O movimento reforça a importância de consumir e comercializar apenas vinhos com procedência garantida, orientando tanto o público final quanto bares, restaurantes e sommeliers sobre como reconhecer produtos legais.

“Um vinho legal é aquele que respeita a lei, o produtor, o importador e o consumidor. Ele é fiscalizado, tem registro no Ministério da Agricultura e informações completas no rótulo. É isso que dá segurança a quem consome e credibilidade a quem serve”, explica Luciano Rebellatto, presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS).

Vinhos, espumantes e outras bebidas ilegais não passam por controle de qualidade e podem conter substâncias nocivas, além de não seguirem as boas práticas de conservação e transporte. “Este é o motivo de colocarem a saúde do consumidor em grave risco”, salienta Heloisa Bertoli, presidente do Sindicato da Indústria do Vinho de Minas Gerais (SindVinho MG)

A campanha lança um alerta positivo: é possível garantir experiências seguras e autênticas com vinho, desde que observadas informações obrigatórias no rótulo e contrarrótulo, como o nome do produtor, do importador e o registro no MAPA. No caso dos importados, o contrarrótulo em português também é exigência legal.

A meta é fortalecer uma cultura de consumo responsável e consciente, valorizando os profissionais que respeitam a legislação e o consumidor. “Servir vinho legal é mais do que uma escolha comercial. É uma atitude de responsabilidade e respeito com o cliente e com o setor”, reforça Rebellatto.