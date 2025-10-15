Estado de Minas Gerais marca presença na ProWine São Paulo 2025

O estado de Minas Gerais marcou presença na ProWine São Paulo 2025, a maior feira de vinhos e destilados da América Latina, realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, reunindo expositores e compradores de todo o mundo. Nesta edição, o público nacional e internacional pôde conhecer de perto a pluralidade, a qualidade e a força empreendedora da vitivinicultura mineira.