Estado de Minas Gerais marca presença na ProWine São Paulo 2025

O estado de Minas Gerais marcou presença na ProWine São Paulo 2025, a maior feira de vinhos e destilados da América Latina, realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, reunindo expositores e compradores de todo o mundo. Nesta edição, o público nacional e internacional pôde conhecer de perto a pluralidade, a qualidade e a força empreendedora da vitivinicultura mineira.
Cortejo com Caixeiras marca abertura da Segunda Mostra de Arte Híbrida da Cia da HebePela primeira vez, Espírito Santo do Pinhal (SP) recebe o cortejo das Caixeiras das Nascen…
A JRB Icasa é a equipe campeã do Campeonato de Futebol Amador de AndradasDurante os últimos meses em Andradas o esporte amador ganhou destaque com a realização do …
Reunião apresenta projeto do programa Minha Casa-Minha Vida entidades para municípios interessadosComeça no dia 17 de outubro o prazo do envio dos documentos do programa Minha Casa-Minha V…
Inaugurado o centro esportivo de tênis professora Maria Alice Lobo RangelFoi inaugurado na manhã do último sábado, 11 de outubro, o Centro Esportivo de tênis – Pro…
ANTV comemorou neste dia 12 de outubro o aniversário de 27 anos.A ANTV comemorou neste dia 12 de outubro o aniversário de 27 anos. Uma data especial, que …
Dia de Nossa Senhora é marcado por procissão em AndradasO domingo em Andradas foi marcado por celebrações ao Dia de Nossa Senhora. Mesmo com a chu…
