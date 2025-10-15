Casa Notícias Estado de Minas Gerais marca presença na ProWine São Paulo 2025
Notícias

Estado de Minas Gerais marca presença na ProWine São Paulo 2025

Postado em 8 horas atrás
44 segunda leitura

O estado de Minas Gerais marcou presença na ProWine São Paulo 2025, a maior feira de vinhos e destilados da América Latina, realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, reunindo expositores e compradores de todo o mundo. Nesta edição, o público nacional e internacional pôde conhecer de perto a pluralidade, a qualidade e a força empreendedora da vitivinicultura mineira.

Veja também

A JRB Icasa é a equipe campeã do Campeonato de Futebol Amador de Andradas

Durante os últimos meses em Andradas o esporte amador ganhou destaque com a realização do …