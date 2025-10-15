Casa Notícias Inaugurado o centro esportivo de tênis professora Maria Alice Lobo Rangel
Inaugurado o centro esportivo de tênis professora Maria Alice Lobo Rangel

Postado em 8 horas atrás
Foi inaugurado na manhã do último sábado, 11 de outubro, o Centro Esportivo de tênis – Professora Maria Alice Lobo Rangel, o espaço que fica localizado no Jardim Europa será direcionado a prática esportiva, com caráter social através da proposta de oferecer aulas gratuitas de tênis para crianças e jovens.

