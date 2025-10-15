Casa Notícias Reunião apresenta projeto do programa Minha Casa-Minha Vida entidades para municípios interessados
Começa no dia 17 de outubro o prazo do envio dos documentos do programa Minha Casa-Minha Vida entidades para municípios interessados em serem habilitados para a construção de novas moradias. Um encontro realizado em Andradas na noite desta segunda-feira, dia 13 de outubro, reuniu representantes de prefeituras da região interessados em tirar dúvidas sobre essa proposta do Governo Federal.

