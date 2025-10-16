Casa Notícias Câmara Municipal de Andradas realiza Sessão Solene de Entrega do Mérito Legislativo 2025
Notícias

Câmara Municipal de Andradas realiza Sessão Solene de Entrega do Mérito Legislativo 2025

Postado em 15 horas atrás
31 segunda leitura

Na noite dessa sexta-feira, a Câmara Municipal de Andradas realizou a Sessão Solene de Entrega do Mérito Legislativo 2025. Cada vereador teve a oportunidade de prestar homenagem a dois cidadãos ou instituições que se destacaram por suas ações em prol da comunidade

Veja também

Tradicional procissão de carro de boi e tratores no dia de Nossa Senhora Aparecida

Na manhã do último domingo dia 12 de outubro , a Comunidade católica do Bairro rural Serra…