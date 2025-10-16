Lagarto anda tranquilamente pelas ruas centrais de Andradas

As pessoas que caminharam nas proximidades da Praça 22 de fevereiro na tarde dessa quarta-feira, 15 de outubro, observaram um visitante inusitado. Um lagarto andava pelo asfalto. Após atravessar a via, o bicho fugiu e não foi capturado. É comum que lagartos especialmente a espécie Teiú, andem pelas áreas urbanas porque se adaptam facilmente a novos ambientes e podem ser vistos em jardins, parques e até mesmo atravessando vias públicas , especialmente em épocas mais quentes, como primavera e verão. Podem estar a procura de alimentos ou mesmo de abrigo. As autoridades ambientais orientam a não tocar e não recapturar esses animais , pois podem se sentir ameaçados e agir agressivamente
