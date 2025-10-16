Casa Notícias Lagarto anda tranquilamente pelas ruas centrais de Andradas
Notícias

Lagarto anda tranquilamente pelas ruas centrais de Andradas

Postado em 16 horas atrás
1 primeira leitura

As pessoas que caminharam nas proximidades da Praça 22 de fevereiro na tarde dessa quarta-feira, 15 de outubro, observaram um visitante inusitado. Um lagarto andava pelo asfalto. Após atravessar a via, o bicho fugiu e não foi capturado. É comum que lagartos especialmente a espécie Teiú, andem pelas áreas urbanas porque se adaptam facilmente a novos ambientes e podem ser vistos em jardins, parques e até mesmo atravessando vias públicas , especialmente em épocas mais quentes, como primavera e verão. Podem estar a procura de alimentos ou mesmo de abrigo. As autoridades ambientais orientam a não tocar e não recapturar esses animais , pois podem se sentir ameaçados e agir agressivamente

Veja também

Tradicional procissão de carro de boi e tratores no dia de Nossa Senhora Aparecida

Na manhã do último domingo dia 12 de outubro , a Comunidade católica do Bairro rural Serra…