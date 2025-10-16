Tradicional procissão de carro de boi e tratores no dia de Nossa Senhora Aparecida

Na manhã do último domingo dia 12 de outubro , a Comunidade católica do Bairro rural Serra dos Limas de Andradas realizou a tradicional procissão de carro de boi e tratores que conduziram a imagem de Nossa Senhora Aparecida para celebração da missa . Uma demonstração de fé e devoção à aquela que é a padroeira do Brasil.
